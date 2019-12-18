فاطمة الصادق توجه رساله لهيثم مصطفي بعد استقالته من تدريب الهلال

الخليج 365 : وجهت الإعلامية فاطمة الصادق المدير العام لقناة وجريدة الهلال شكر خاص للكابتن هيثم مصطفي بعد استقالته من تدريب الفريق الأزرق وكتبت علي صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك (شكرا أخوي شديد ،،الما جابتو أمي،عملت العليك وربنا يوفقك ودربك اخضر دائما يارب) وعلق عدد كبير من عشاق الهلال على ما كتبته مشيدين بدور البرنس في الفترة الماضية،وكان هيثم مصطفي قد تقدم باستقالته من تدريب الهلال بعد وصول المدرب الجديد حمادة صدقي. المادة السابقة إن مع الصبر نصرا المقالة القادمة تراجي مصطفى: قوى التغيير تحاول اغتيالي كناشطة سياسية

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