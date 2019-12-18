عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 18 ديسمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيّار

“البرهان” وحمدوك” ينجحان في إقناع” الراجحي” بالاستمرار

النائب العام يوجّه بإنشاء”إصلاحية” بـ”كوبر” يحال لها المخلوع

وزير العدل لـ”جوبا” بشأن رؤية قانونية حول”العلمانية”

مصادر لـ”التيّار”: المخلوع سيقضي عقوبة” الإصلاح الاجتماعي” بـ”كوبر”

قوات شرطية تستولي على مقرات الاتحادات

وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية: حراك ديسمبر أزال الإحباط عن الشعب السوداني

توقيع اتفاق إطاري بين الحكومة والشعبية بقيادة”عقار”

الجريدة

منح الكاروري وبرلمانيين منازل في السكن الشعبي بتخفيض”40%”

عرمان لـ”الجريدة”: اتفاقنا”الإنساني” أنهى غطرسة البشير ذات الثمانية أعوام

“الشيوعي”: الثوار لن يسمحوا بقيام انتخاباتٍ مبكرة

لجان مقاومة البراري تنفي مشاركة ممثلين لها في احتفالات عطبرة بذكرى الثورة

النائب العام يكشف عن إجراءاتٍ لاسترداد الأموال المنهوبة داخل وخارج البلاد

الشرطة تحجز على مقار اتحادات الصحفيين والمهندسين والعمال

محامون ضد التمييز: رفض رئيس النقابة لقرار الحل يعني عدم اعترافه بالوثيقة الدستورية

مكافحة المخدرات تضبط شاشمندي مخبأ داخل شرائح لحم مبرّد

صحيفة الامة :

ملاحقة هاربين من قادة النظام المباد بالـ”الانتربول”

اتفاق اطاري بين الحكومة والجبهة الثورية بجوبا

المهدي تحركات النظام البائد فرفرة مذبوح شارفت روحه على الخروج

الشرطة تحكم سيطرتها على دور الاتحادات المهنية

النائب العام : إجراءات لإسترداد الاموال المنهوبة داخل وخارج السودان

الحداثة

“المالية” تعلن قبول مبادرات القطاع الخاص لتوفير النقد الأجنبي

قيادي بـ”الحرية والتغيير”: الوزراء الذين شاركوا في النظام المباد سيذهبون إلى السجن

حمدوك: لا سقف لدى الحكومة من أدل الوصول لسلامٍ حقيقي

قطار الثوار ينطلق غدًا في رحلة عكسية من الخرطوم إلى عطبرة

توقيع اتفاف لإيصال المساعدات الإنسانية بين الحكومة و”الشعبية” بقيادة عقار

الانتباهة

تفاصيل تحقيقات النيابة مع”نور الهدى”

“السيادي”: مواطنون وأجانب يضاربون في الدولار

“الانتباهة” تدوّن مسار ورصيد”ثورة ديسمبر” في أضخم توثيق

مجلس السيادة: معالجات حول”البنزين” ودعم قوات الجمارك

تجديد حبس رجل الأعمال وجدي ميرغني

إعادة ملكية مدرسة للكنيسة ببورتسودان

القبض على الأمين العام لحكومة النيل الأبيض

والدة الشهيد مجدي: ولدي مظلوم ولم يكن تاجر عملة

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الصيحة

توقيع اتفاق إطاري بين الحكومة وحركة”عقار” بجوبا

المالية تمنح حق شراء وتصدير الذهب واستيراد السلع لشركة خاصة

اختطاف واغتصاب طفلة لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات بنيالا

نقابات العمّال تبدأ اعتصامًا مفتوحًا بمقر الاتحاد

“الصيحة” تكشف معلومات جديدة عن”ضباط 28 رمضان”

وفاة وإصابة”15″ معدنًا في حادث مروري شرق عطبرة

الشرطة تسيطر على مقر اتحاد الصحفيين بالقوة الجبرية

السوداني

“السوداني” تتحصّل على معلوماتٍ مثيرة بشأن تخفضيات الأراضي في عهد الخضر

قوى الحرية: إجراءات لخفض أسعار السكر والغاز

إيقاف شركة”قنوس” من ممارسة نشاطها بسوق الأوارق المالية

تفاصيل جديدة بشأن خلافات الحكومة والجبهة الثورية حول مسار”الشرق”

الصحة: النظام الصحي بالبلاد منهار

اتفاق بين الحكومة و”الشعبية” بقيادة عقار على وقف العدائيات وتوصيل المساعدات

مجلس الوزراء: الأربعاء المقبل عطلة رسمية

صحيفة أخبار اليوم:

اتفاق للحكومة والشعبية لوقف العدائيات وتقديم المساعدات.

تماس كهربائي يقضي على (١٠) غرف للطلاب بمجمع روبي البكري بجامعة دنقلا.

حمدوك : نطمح لدعم ليبي للسلام في السودان.

دقلو : الحكومة والمعارضة بالجنوب تحرزان تقدماً في المفاوضات.

الشرطة تنشر قواتها على مقرات الاتحادات المهنية والنقابات.

عضو بالمجلس السيادي : اذا لم تتحقق أهداف الثورة لن نكون جديرين بالبقاء في السلطة.

صحيفة الوطن:

اتفاق بين الحكومة و “الشعبية” على فتح المسارات الإنسانية

“ازالة التمكين” تضع يدها على مقار النقابات المحلولة بواسطة الشرطة

حمدوك: لا سقف للحكومة الإنتقالية بشأن السلام المستدام

سلفا كير يعلن الاتفاق مع مشار لتشكيل الحكومة خلال “100” يوم

“المالية” ترحب بمبادرات “دون أي أستثناء” للقطاع الخاص

صحيفة آخر لحظة:

عضو بالسيادي: الموازنة تشمل رفع الدعم عن البنزين

عبد الواحد نور: لا أمانع في رئاسة المريخ

النيابة تشرع في استرداد الأموال المنهوبة

إغلاق وإخلاء عددٍ من النقابات والاتحادات

سوداني يقتل شقيقه بمصر