إن مع الصبر نصرا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

السيد وزير المالية ومعاونوه وعموم الطاقم الحكومى فى حالة لايحسدون عليها فهم مطالبون بوضع واجازة وتنفيذ ميزانية تعالج المشاكل العويصة التى يعانى منها اقتصادنا وتعمل على حلحلة صعوبات تواجه الناس فى معاشهم وقد قلبت الضغوط الاقتصادية حياتهم جحيما وينتظرون من الدكتور ابراهيم البدوى اطفاء هذه الجحيم على اقل تقدير ، هذا ان لم يستطع الان جعل عيشهم رغدا ، ويجد الطاقم الحكومى ككل نفسه مطالبا بوضع موازنة ترقى الى طموح شباب الثورة الذين انتفضوا على الفساد واقاموا الحكومة الحالية ، ولكن كيف يمكن للسيد الوزير وموظفيه انجاز هذه المهة والخبراء متفقون على وجود تحديات حقيقية تقف حجر عثرة امام طرح الموازنة فهى مثلا تعتمد على موارد خارجية كالهبات والعطايا اضافة الى وراثتها مشاكل مستعصية خلفها

النظام السابق تمثلث بشكل اساسى في الضائقة المعيشية وندرة عاشها الناس فى قطاعات الغذاء والدواء والوقود والنقود هذا غير الفساد الذى عم كل شيء وهو ما انعكس سلبا على حكومة المخلوع واثار الشارع عليها واسقطها فكيف يا ياسيادة الوزير تنجز هذه المهمة الصعبة .

الحكومة – وليس السيد الوزير وحده – مطالبة ببيان للناس توضح فيى حجم المشكلة والسعى لحلها واين وصلت هذه الجهود اضافة الى توضيح البرامج الاسعافية التى يلزم العمل بها تخفيفا لاثار النظام البائد وتشجيعا للناس على الصبر وصولا للنصر والظفر وكنس اثار النظام المندحر.

ولابد لشباب الثورة الذين انتفضوا على الطاغية وازاحوه ان يفهموا ان التركة الثقيلة التى خلفها النظام البائد اضافة الي السرقات الكبرى والنهب المنظم لموارد البلد التى ظل الحرامية طوال السنوات الماضية يبددونها لابد ان يفهم شباب الثورة ان هذه العقبات الكبيرة حتما معيقة للاصلاح الذى ينشدونه وإن يعينوا وزير المالية وحكومته على مهمتهم الصعبة بالصبر عليهم ، وهذا امر صعب على الناس طبعا لكن عليهم ان يدركوا ابعاده وسوف يجدون ان مع الصبر نصرا .