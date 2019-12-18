إيقاف شركة (قنوسر) من ممارسة نشاطها بسوق الأوراق المالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

علمت (السوداني) أن المدير العام لسوق الخرطوم للاوراق المالية اصدر قرارا بإيقاف شركة “قنوسر” للخدمات المالية عن ممارسة أي نشاط بالسوق إلى حين اشعار آخر وذلك بسبب مخالفة الشركة للوائح السوق.

وجاء القرار استناداً على المادة (31) من قانون السوق لسنة ٢٠١٦ والتي تتيح للسوق إيقاف أي شركة عن ممارسة أنشطتها بالسوق اذا اتضح له أن هنالك مخاطر تمس المتعاملين مع الشركة أو تؤثر على سير عمل السوق.

و كشف مصدر لـ(السوداني) أن المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية شكل لجنة عالية المستوى للنظر في شكاوى العملاء و اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

يذكر أنها المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف شركة منذ صدور قانون السوق في العام٢٠١٦م.