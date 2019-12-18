قوى الحرية: إجراءات لخفض أسعار السكر والغاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير والقيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله إن وزير المالية إبراهيم البدوي سيطرح اليوم مشروع موازنة العام 2020م على اللجنة الاقتصادية التابعة لقوى الحرية والتغيير توطئة لادخال التعديلات اللازمة قبل عرضها على مجلس الوزراء والاجتماع المشترك لمجلسي الوزراء والسيادي.

وكشف خلف الله خلال حديثه لبرنامج (حوار المستقبل) بقناة النيل الأزرق عن اتفاق مع وزير المالية على اجراءات لتخفيض أسعار سلع في الموازنة الجديدة من بينها السكر وغاز الطبخ مع تفادي خيار رفع الدعم، ونفى وجود أي خلاف أو اتجاه لزيادة أسعار البنزين، مؤكدا انه تم تجاوز الخلاف في هذا الأمر مع وزير المالية، واكد عادل أن الموازنة اقرت مجانية الصحة الاولية وتعليم الاساس بجانب عدد من البشريات الأخرى لتحسين معاش الناس، ولفت إلى وجود بدائل عديدة لدعم الموازنة بعيدا عن الدعم الخارجي وان هناك تحديات تواجه الاقتصاد الكلي، مشيرا إلى أنه منذ العام ١٩٩٠م كانت الموازنة تخدم (5%) فقط من الشعب، ونفى وجود خلافات بين المكونين العسكري والمدني حول نسبة مخصصات الامن والدفاع في الموازنة الجديدة.

من جانبه كشف القيادي بالحزب الشيوعي وقوى الحرية والتغيير صدقي كبلو عن وجود خلافات مع وزير المالية في قضايا ذات صلة بالموازنة ابرزها الاعتماد على الدعم الخارجي وإغفال الموارد المحلية، واكد أن الموجهات المعلنة للموازنة لم تأت بجديد، وطالب الحكومة بأهمية وضع يدها على المال العام وإن امتلكته قوات نظامية ..

ونوه كبلو إلى أن تأخير تشكيل الحكومة قد أثر سلبا على الموازنة، واضاف “الموازنة تأخرت لأن وزير المالية، صرف وقتا طويلا في البحث عن الخارج”.

وأشاد كبلو بتخصيص الموازنة نسبة كبيرة من الإيرادات تصل لـ(54%) لقطاعات الصحة والتعليم والبنى التحتية وزيادة المرتبات مما يعني دعم الشرائح الضعيفة، منتقدا في الوقت نفسه اتجاه الموازنة لرفع الدعم عن السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين، داعيا إلى ترشيد الاستيراد لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي بدلا عن رفع الدعم.