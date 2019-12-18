رئيس حركة تحرير السودان : لا امانع في رئاسة نادي المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور عن عشقة للمريخ منذ نعومه اظافره مبديا إعجابه بمهاجم المريخ سيف تيري وموافقه في الثورة السودانية. وكشف ان التردي الذي يعيشة المريخ،هو حالة عامه عما يحدث في الرياضة السودانية وأضاف عبد الواحد اذا كانت هناك رغبة من جماهير المريخ لكي اتولي رئاسة النادي الأحمر فلن اخيب رجاءها.

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