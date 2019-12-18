حريق هائل بداخلية الشهيد أحمد علي بجامعة دنقلا…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تسبب حريق هائل نشب أمس بداخلية الشهيد أحمد علي للبنين التابعة لمجمع رومي البكري بجامعة دنقلا في القضاء على 12عنبر وقال شهود عيان للجريدة ان الحريق وقع بسبب التماس كهربائي بعد ان عادت الكهرباء فجأة للمنطقة وصادف عودة التيار الكهربائي الذي استمر انقطاعه حتى الخامسة مساء وجود اسلاك عارية مما تسبب في ظهور شرارات أدت لاشتعال الحريق ونوه شهود العيان الى أن المواد المستخدمة في انشاء المجمعات كالخشب والزنك والبلاستيك ساهمت كذلك في الانتشار السريع والكثيف للنيران وحمل طالب فضل حجب اسمه الصندوق القومي للطلاب بدنقلا مسؤولية ماحدث وقال الحريق احد نتائج فشل إدارة الصندوق القومي في توفير بيئة آمنة للطلاب وانتقد الطالب غياب الصندوق التام عن موقع الحريق وعدم توفيره طفايات للحريق، ونوه الى ان مجمع كليات رومي البكري يضم أربعة كليات تتمثل في كلية الشريعة والقانون، كلية التربية ، كلية العلوم الادارية ، كلية القرآن الكريم وأعتبر ان عدم وجود معدات السلامة في أي كلية من تلك الكليات يدل على استخفاف الصندوق بسلامة الطلاب وشدد على ضرورة ان تتحمل ادارة الجامعة والصندوق القومي تكاليف دفع تعويضات للطلاب جراء الخسائر الفادحة التي تسبب فيها الحريق الذي قضى على كل ممتلكاتهم داخل العنابر.