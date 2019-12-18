الهلال يحسم صفقة إنتقال اللاعب محمد عباس بنجاح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعات كفرووتر الدقيقة أن الهلال قطع شوطا بعيدا في حسم صفقة انتقال اللاعب محمد عباس مهاجم التبلدي وقال مصدر مقرب من التبلدي أن ناديه تلقي طلبا من الهلال السوداني وانهم لا يمانعون في اطلاق سراح اللاعب للازرق.

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