الغربال يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اشعل لاعب المريخ محمد عبد الرحمن مواقع التواصل الاجتماعي بظهوره بتقليعة جديدة في مران الامس وتفاءلت جماهير المريخ كثيرا بظهور اللاعب بشعار النادي مجددا وتوقعت توصله لاتفاق مع المريخ خلال الساعات المقبلة.

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