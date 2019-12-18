الاتحادي الأصل يؤكد دعمه لحكومة حمدوك لتحقيق السلام ومحاربة الفساد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكد القيادي بالحزب الاتحادي الميرغني محمد الحسن الميرغني دعم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل لحكومة عبدالله حمدوك وانجاح المساعي الجارية لتحقيق السلام ومحاربة الفساد.

وأشار نجل الميرغني لدى مخاطبته الحضرة الجامعة بمسجد السيد علي ببحري عقب عودته للخرطوم لأهمية التعاضد والتعاون لإخراج البلاد من المخاطر والتحديات التي تواجهها.

وكشف الميرغني ان الوحدة الاتحادية قطعت اشواطا بعيدة للعمل من أجل ترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية. صحيفة التحرير المادة السابقة الشرطة تستلم مقرات اتحادات ونقابات النظام البائد المقالة القادمة الغربال يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

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