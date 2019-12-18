زيادة في أسعارالأسمنت بالسجانة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال تاجر اسمنت بسوق السجانة إبراهيم الهادي لـ(السوداني) امس ، ان هنالك زيادة في طن الاسمنت وأسعار السيخ بسبب ارتفاع سعر الصرف مما أدى الى ضعف القوة الشرائية ، مبينا ان سعر طن اسمنت عطبرة بلغ (9,600) جنيه بسبب زيادة الترحيل والذي بلغ (600) جنيه بدلا من (500) جنيه أما اسمنت بربر سعر القطاعي (9,500)جنيه وسعر الجملة (9,400) جنيه وصخر السودان (9,300) جنيه اما سيخ اوميقا بلغ (52) جنيها للطن والاسعد (53,5) جنيه، متوقعا استمرار الزيادة بارتفاع سعر الصرف.

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