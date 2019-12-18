رئيس اللجنة الإقتصادية : إغلاق المخابز قرارات إيجابية لصالح المستهلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : امتدح رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك د.جبريل حسين القوني قرار إغلاق (200) مخبز واعتبره إجراء سليما بالرغم من تأخره، وقال القوني ان هذه المخابز من المؤكد أنها خالفت اللوائح والنظم. وأشار الى أن هذا الخبر يجب تعميمه على ولايات السودان المختلفة كافة لحد أصحاب المخابز من الجشع والتلاعب بقوت المواطنين والنظر لهم بعين الرحمة، وعدم تجاوز الاختصاصات والصلاحيات، ويرى القوني أن التهديد بإغلاق مزيد من المخابز قرار صائب وستأتي نتائجه إيجابية لصلح المستهلك . وطالب القوني جهات الاختصاص بالمراقبة والمتابعة مع لجان الأسواق والاحياء لتفعيل وتطبيق القوانين وخاصة القانون القومي لحماية المستهلك من أجل حماية المستهلك وضرورة الإسراع بإنشاء مراكز الشرطة والنيابة ومحاكم حماية المستهلك من أجل تحقيق الحماية الفعلية للمستهلك . المادة السابقة مذيعة معروفه تكمل اتفاقها مع قناة فضائية وتضع شرط راتبها ب (الدولار) المقالة القادمة روسيا تؤكد أهمية حصول إيران على حقوقها ضمن الاتفاق النووي

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