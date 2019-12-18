شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكدت مصادر مطلعه داخل قناة فضائية متخصصة ان الاتفاق ما بينها وبين مذيعة قناة الشروق رشا الرشيد قارب علي الانتهاء وزادت،المصادر ان الاتفاق تم بين المذيعة رشا والقناة علي منحها راتبها بالدولار مما كان له الأثر الإيجابي في حسم المفاوضات ومن المتوقع أن تكشف الأيام القادمة عن المزيد عن الصفقة الدولارية.

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كانت هذه تفاصيل خبر مذيعة معروفه تكمل اتفاقها مع قناة فضائية وتضع شرط راتبها ب (الدولار) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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