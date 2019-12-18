تركيا: لغة التهديد لا يمكن أن تثنينا عن حماية أمننا القومي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت الخارجية التركية إن “لغة التهديد لا يمكن أن تثني تركيا عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمنها القومي”.

جاء بيان الخارجية التركية، تعليقا على قبول الكونغرس الأمريكي مشروع قانون موازنة الدفاع لعام 2020، بحسب وكالة الأنباء التركية “الأناضول”.

وتابع البيان “أعضاء الكونغرس الساعين لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، تحت تأثير أوساط معادية لتركيا، يواصلون إلحاق الضرر في رؤيتنا لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة”.

وأكد البيان على أنه “في إطار هذا القانون، أظهر الكونغرس استمراره في موقفه العدائي غير العقلاني وعدم احترامه لقراراتنا كدولة ذات سيادة، من خلال منعه بشكل غير عادل مشاركة بلادنا في برنامج إف-35 رغم وفائها بكامل التزاماتها، وتجديده (الكونغرس) الدعوة لفرض عقوبات ضد بلادنا فيما يتعلق بشرائنا منظومة إس-400 الدفاعية، وكذلك إدراجه بند عن مشروع السيل التركي في القانون”.

وأضافت الوزارة “محاولات رفع حظر السلاح الأمريكي المفروض على جزيرة قبرص جزئيا (رفعه عن إدارة قبرص الجنوبية)، لن تتمخض عنها سوى تعطيل جهود إيجاد حل في الجزيرة وفتح الطريق لتصعيد خطير فيها”.

وأكدت الوزارة على أنه “لا يمكن للغة التهديد إطلاقا أن تثني تركيا عن عزمها في اتخاذ التدابير الضرورية لضمان أمنها القومي، ونذكّر مرة أخرى، بأنه لا يساور أحد الشك بأن تركيا ستتخذ التدابير اللازمة حيال الخطوات المتخذة ضدها”.