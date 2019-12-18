الحسن الميرغني: ندعم حكومة حمدوك

التاريخ: 18-ديسمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة أكد القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل محمد الحسن الميرغني دعم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل لحكومة عبدالله حمدوك وانجاح المساعي الجارية لتحقيق السلام ومحاربة الفساد. Advertisements وأشار نجل الميرغني عقب عودته للخرطوم ، أشار لأهمية التعاضد والتعاون لإخراج البلاد من المخاطر والتحديات التي تواجهها. وكشف الميرغني بحسب آخر لحظة، ان الوحدة الاتحادية قطعت اشواطا بعيدة للعمل من أجل ترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية. وقد حضر الحسن الحضرة الجامعة بمسجد السيد علي ببحري.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365).

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