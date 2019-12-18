استمرار (الزحف).. احتمالات المواجهة

في اليوم التالي لقرار لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، التابعة لمجلس السيادة السوداني، حيثُ أصدرت قرارها الأول بتشكيل لجنة لتصفية “المؤتمر الوطني” الحزب الحاكم السابق والنقابات المهنية والاتحادات التابعة له، عقب اجازة مجلسي السيادة والوزراء مشروعات القوانين الجديدة المقدمة من وزير العدل نصر الدين عبد الباري بحل الحزب ومصادرة ممتلكاته، خرج أنصار تيارات إسلامية عديدة في موكب ”الزحف الأخضر” أمس الأول، عازمين على خروجهم في مواكب مستمرة أسبوعياً.

الدم حدو الركب

عندما تجمع المئات في تقاطع الجمهورية مع القصر على بعد كيلو مترات من القصر الجمهوري لأكثر من خمس ساعات كانوا يحملون مذكرة بها عدد من المطالب الا انهم رفضوا تسلميها للمجلس السيادي لانها معنونة للمكون العسكري فيه وخرج المكون المدني لاستلامها.

أبرز تلك المطالب الوحدة الوطنية والاستقرار وتحقيق السلام والعدالة، التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة والحقوق الاساسية والحريات العامة والسيادة الوطنية ورفض التدخلات الخارجية فضلا عن بناء علاقات دولية على اساس المصالح العليا للدولة وتعزيز المشاركة الوطنية الواسعة لكافة القوى السياسية دون عزل أو اقصاء كما طالبوا أيضًا بتشكيل حكومة فترة انتقالية من الكفاءات الوطنية دون تسييس وتحقيق مطالب الثورة والمحافظة على هوية أهل السودان ونبذ اشكال العنف والارهاب في الحوارات والممارسات السياسية، والتأكيد على قومية القوات المسلحة ودعمها لدورها الوطني للحفاظ على وحدة الوطن والعمل على تمكين المرأة السودانية، والتعهد بالاتفاقيات السابقة واستكمال قضايا السلام واللاجئين والنازحين.

القيادي الاسلامي الناجي عبد الله أعلن عن استمرار مسيرة الزحف الاخضر يوم السبت من كل اسبوع، وقطع بأنه اتفق مع اللجنة المنظمة على ذلك. وقال لدى مخاطبته مسيرة الزحف الأخضر يوم السبت: (الحكاية دي لو ما مشت عدل الدم حدو الركب). ليعزز حديثه القيادي بتنسيقة الزحف الاخضر مهند الشيخ في حديثه لـ(السوداني) بانهم يعتزمون الترتيب لموجة أخرى من الاحتجاجات بعد كفرهم بالانقلابات العسكرية.

يفعلون ما يشاءون

القيادي بقوى الحرية والتغيير كمال بولاد وصف في حديثه لـ(السوداني) ما حدث بالمضحك، بحجم الزخم الاعلامي الذي اطلقه اتباع النظام السابق، وتابع: كان مضحكاً بحجم الشعارات التي طرحوها التي اعادت الشعب لثلاثة عقود ماضية، بذات الشعارات والاكاذيب التي لم تنتج الا فساداً وتقسيما للسودان وانعدام حتى السيولة من المصارف. واضاف: المدهش أن تعود نفس الشعارات من جديد ولا يدرون لمن تطلق اذا كان للشعب السوداني فقد خبرهم وذاق منهم الويل واخيراً قال كلمته فيهم بانتفاضة ديسمبر المجيدة.

وقال بولاد: (لو كانوا أذكياء كما يدعون، عليهم أن لا يحاولوا مرةً أخرى، لأن العدد سيكون اقل وسينفقون اموالاً اكثر لتكون النتيجة اضعف، متوقعًا أن لا يلتفت الشعب السوداني لما يطرحون لجهة أنهُ فقد المصداقية فيهم وجربهم بما فيه الكفاية وذاق ثمارهم المُرة، على حد تعبيره. واعتبر بولاد أن تفكير قيادات قوى الحرية والتغيير كان فيه قدر عال من الحكمة حين قرروا أن يتركوهم ليفعلوا ما يشاؤون حتى يظهروا حجمهم الحقيقي، مؤكدًا أنها لن تتعامل بأكثر من ذلك.

إعادة توزان

الكاتب الصحفي عبد الماجد عبد الحميد قال في حديثه لـ(السوداني): إن ما حدث كان لإعادة التوزان في الشارع السياسي بالبلاد، موضحاً أن التيار الاسلامي أراد بها تحقيق عدة أغراض من ضمنها إعادة الروح المعنوية لصفوفه وهياكله، مؤكداً أنها رسالة مباشرة لاعدائه في قوى الحرية والتغيير، نافياً أن تكون موجهة للشعب السوداني.

واستبعد عبد الماجد أن تكون هناك مسيرة كل سبت لأن الغرض كان إظهار قوة في التنظيم الإسلامي لذلك سيتجه لاعادة التنظيم داخلياً استعداداً لمعارك سياسية قادمة، وأضاف: الرسالة التي اراد ايصالها وصلت بأبلغ مما كان يتوقع التنظيم نفسه، لذلك سيكسب وقته لانه لا جدوى من تنظيم مسيرة اسبوعياً، متوقعاً أن يتم تنظيم مناشط فرعية على مستوى المحليات في الولايات .

من جانبه أكد القيادي بتنسيقية الزحف الاخضر مهند الشيخ لـ(السوداني) استمرار المسيرات حتى سقوط حكومة حمدوك، لان الاخيرة لم تلب متطلبات واشتراطات الفترة الانتقالية ابرزها معاش الناس وتهيئة الجو للانتخابات، كما انها لم تلتزم بالحيادية في التعامل مع القوى السياسية الاخرى، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تزال تديرها قوى الحرية والتغيير حتى بعد مرور 100 يوم من عمرها، معلناً عن تنظيم مسيرات في 25 مدينة أخرى.

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تقرير: مشاعر أحمد

الخرطوم: (صحيفة السوداني)