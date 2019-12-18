ايقاف دخول البضائع عبر معبر اشكيت

التاريخ: 18-ديسمبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة أوصد معبر اشكيت بواباته الجمركية للعابرين عبر وادي حلفا بغية عدم دخول البضائع المستوردة من مصر. Advertisements وقال مدير المعبر محمد صالح احمد، ان الخطوة تأتي في سياق عدم تصدير البضائع من والى خارج البلاد من جهتها اصدرت لجنة نقابة السفريات بوادي حلفا بحسب آخر لحظة، قراراً بعدم تحرك البصات السفرية ادى الى شل حركة المعبر.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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