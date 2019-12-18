عبد الواحد محمد نور: لا ارفض ان أكون رئيسا للمريخ

التاريخ: 18-ديسمبر-2019
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كشف رئيس خركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور عن عشقه لنادي المريخ منذ نعومة اظافره مبدياً اعجابه بمهاجم الفريق سيف تيري ومواقفه في الثورة الاخيرة، معتبراً ان التردي الذي يعيشه المريخ في الوقت الحالي هو حالة عامة لما يحدث في الرياضة السودانية. مرجعاً ذلك للاهمال الرسمي وعدم الاهتمام وغياب التخطيط السليم للرياضة.
وأضاف عبد الواحد: خلال تصريحات ادلى بها امس ليس لدي طموح لتولي رئاسة نادي المريخ لكن اذا كانت ذلك هي ارادة ورغبة الجماهير فلن اخيب رجاءها. واعتقد ان هنالك من هم اكفأ مني واكثر فهما ودراية بالرياضة لقيادة هذا الفريق العظيم.
وكشف عبد الواحد محمد نور بحسب آخر لحظة، انه لا يعرف رئيس نادي المريخ الحالي آدم سوداكال ولا يعرف عنه شيئا. وقال انه لا يستطيع تقييمه. لانه عير متسابع لمسيرته مع المريخ ولا يعرف كيف وصل الى رئاسة النادي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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