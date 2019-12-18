مصادر تتحصل على معلومات مثيرة بشأن تخفيضات الأراضي في عهد الخضر

التاريخ: 18-ديسمبر-2019
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تحصلت مصادر، على معلومات مثيرة بشأن تخفيضات الأراضي في عهد والي ولاية الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر، ووفقاً للمعلومات، فإن الأراضي التي حدثت فيها تخفيضات ومنحت لنافذين في النظام السابق وفقاً لتقرير لجنة تحقيق وتقصي حقائق شكلتها وزارة العدل في وقت سابق بلغت أكثر من ألفي قطعة أرض بأحياء راقية بالخرطوم.
وبحسب المعلومات فإن اللجنة العدلية توصلت إلى منح (63) دستورياً في الحكومة السابقة تخفيضات في قطع أراض، وطبقاً للمعلومات فإن رئاسة الجمهورية في النظام السابق تسلمت تقرير اللجنة إلا أنها لم تحرك ساكناً تجاه الأمر، وشملت التخفيضات مصانع ومدارس.
وأشارت المعلومات إلى تحلل بعض من تحصلوا على تخفيضات الأراضي وقتها، فيما استعادت اللجنة قيمة التخفيضات من عدد من الذين تحصلوا على تخفيضات الأراضي، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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