إيقاف شركة “قنوسر” من ممارسة نشاطها بسوق الأوراق المالية

علمت مصادر، أن المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية أصدر قراراً بإيقاف شركة “قنوسر” للخدمات المالية عن ممارسة أي نشاط بالسوق إلى حين اشعار آخر وذلك بسبب مخالفة الشركة للوائح السوق.

وجاء القرار استناداً على المادة (31) من قانون السوق لسنة ٢٠١٦ والتي تتيح للسوق إيقاف أي شركة عن ممارسة أنشطتها بالسوق اذا اتضح له أن هنالك مخاطر تمس المتعاملين مع الشركة أو تؤثر على سير عمل السوق.

Advertisements

و كشف مصدر، أن المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية شكل لجنة عالية المستوى للنظر في شكاوى العملاء و اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

يذكر بحسب صحيفة السوداني، أنها المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف شركة منذ صدور قانون السوق في العام٢٠١٦م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)