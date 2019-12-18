“قوى الحرية”: إجراءات لخفض أسعار السكر والغاز

قال عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير والقيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله إن وزير المالية إبراهيم البدوي سيطرح اليوم مشروع موازنة العام 2020م على اللجنة الاقتصادية التابعة لقوى الحرية والتغيير توطئة لادخال التعديلات اللازمة قبل عرضها على مجلس الوزراء والاجتماع المشترك لمجلسي الوزراء والسيادي.

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وكشف خلف الله خلال حديثه لبرنامج (حوار المستقبل) بقناة النيل الأزرق بحسب صحيفة السوداني، عن اتفاق مع وزير المالية على اجراءات لتخفيض أسعار سلع في الموازنة الجديدة من بينها السكر وغاز الطبخ مع تفادي خيار رفع الدعم، ونفى وجود أي خلاف أو اتجاه لزيادة أسعار البنزين، مؤكداً انه تم تجاوز الخلاف في هذا الأمر مع وزير المالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)