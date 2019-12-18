تفاصيل جديدة بشأن خلافات الحكومة و”الثورية” حول مسار “الشرق”

احتد الخلاف بين اطراف العملية التفاوضية بشأن مسار شرق السودان، وهددت الجبهة الثورية بتعليق الجولة في حال رفض استمرار التفاوض في مسار الشرق، في وقت يغادر فيه اليوم عدد من عمد ونظار قبائل الشرق إلى العاصمة جوبا.

ووفقاً لمصادر، فإن الوفد الحكومي برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتى” اقترح خلال اجتماع موسع مع الجبهة الثورية تأجيل التفاوض حول المسار بغية توسيعه وإشراك أكبر عدد من مكونات الشرق بعد عقد مؤتمر تشاوري حول الشرق يناقش القضايا ويحدد الممثلين وأن لا يتم اختزال المسار في أفراد أو كيان واحد، إلا أن وفد الجبهة الثورية رفض التأجيل وهدد بأنه في حال رفض استمرار مسار الشرق فإن مسارات الجبهة الثورية ستتوقف تماماً بما فيها دارفور والحركة الشعبيه شمال بقيادة “عقار” ومسار الوسط والشمال.

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وطبقاً لذات المصادر، فإن الوفد الحكومي تمسك بتأجيل المسار والحرص على إشراك الآخرين من خلال دعوتهم جميعا لجوبا واتاحة الفرصة لهم للدخول والمشاركة ضمن الأطراف الأخرى، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)