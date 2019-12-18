لجان مقاومة البراري تنفي مشاركة ممثلين لها في احتفالات عطبرة بذكرى الثورة

التاريخ: 18-ديسمبر-2019
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نفت لجان مقاومة أسود البراري ارسالها لأي ممثلين للسفر الى عطبرة للمشاركة في فعاليات احياء الذكرى الأولى للثورة ،وقالت في بيان مقتضب في الوقت الذي تقوم فيه لجان المقاومة بالتنسيق والتجهيز لاحياء ذكرى ثورة ديسمبر خرج الينا تجمع المهنيين ببيان ليس لنا فيه لا ناقة ولا جمل،حيث ذكر البيان بأن هناك ممثلين لنا قاموا بالسفر الى عطبرة.
وأكدت أن من قام بالسفر باسم لجان بري لا علاقة لها به ،وشددت لجان مقاومة البراري على أن ماحدث لا يمثل الا سوء تنسيق بينها وثوار عطبرة، وليس تهميشاً لثوار عطبرة ولا تقليل من شأنهم وأكدت وفقاً للجريدة ايمانها بالأدوار البطولية والحاسمة التي قامت بها عطبرة في الثورة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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