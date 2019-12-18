مهنيو الأراضي يطالبون باقالة رموز النظام البائد

التاريخ: 18-ديسمبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة طالب تجمع مهنيي الأراضي رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك باصدار قرار لتجميد الدورات الخارجية الخاصة وإعادة النظر في الأسس والحوجة الحقيقية للتدريب بالخارج ومعايير الاختيار العادل والشفاف. Advertisements وشددوا على ضرورة الشروع في تفكيك ماوصفوه بدولة التمكين بالأراضي ، وإقالة رموز النظام السابق بمصلحة الأراضي ، ووضع هيكل إداري يواكب التغيير ويحقق العدالة ، بجانب إزالة الغبن والظلامات والتوزيع العادل للمناصب وانهاء احتكار منسوبي النظام البائد للإدارات العامة والمناصب العليا ، والغاء العمل بالبيع المباشر والالتزام بقانون التصرف في الأراضي، وجدد تجمع مهنيي الأراضي تمسكهم بتفكيك الوحدة الجهادية بمصلحة الأراضي والمسماة بالتأمين الذاتي وجمع السلاح من منسوبي المؤتمر الوطني المحلول، بالاضافة الى توضيح الجهة التي يبتع لها صندوق التكافل. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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