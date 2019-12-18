(الصحة): النظام الصحي بالبلاد مُنهار

التاريخ: 18-ديسمبر-2019
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أقرت وزارة الصحة الاتحادية بأن النظام الصحي بالبلاد مُنهار بسبب سياسات النظام السابق التي كانت تُتبع داخل الوزارة والوزارات الولائية.
وقال بيان التقييم الذي أعدته الوزارة للثلاثة أشهر الماضية بحسب صحيفة الـسوداني، أن الإدارة الجديدة عمدت على وضع خطة عمل تتماشى مع هشاشة النظام الصحي وتتناسب مع أولويات المرحلة.
وقالت الوزارة في بيانها أن قيادتها الجديدة واجهت العديد من التحديات، منذ يومها الأول وكانت بدايتها بظهور الأوبئة والهجوم الكبير بعد إعلان الوزارة للطوارئ، مؤكدة أن الإعلان الرسمي المبكر للوزارة عن الأوبئة مثل الكوليرا وحمى الضنك والوادي المتصدع بعدد من الولايات كان له الأثر الإيجابي في التدخل السريع لاستجلاب اللقاحات والأدوية اللازمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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