دقلو يرفض محاولات تشويه صورة قوات الدعم السريع

أعلن قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو رفضه لمحاولات تشويه صورة الدعم السريع، وقال: رغم الشائعات التي تحاك لتشويه صورة الدعم السريع الا انها قوات نظامية هدفها الاساسي تأمين البلاد والمواطن والوقوف خلف الثورة والفترة الانتقالية. وطالب الحكومة بالتفرغ لخدمات المواطن وأكد تحملهم المسؤولية فيما يتعلق بتوفير الأمن.

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وقال عضو المجلس السيادي صديق تاور خلال مخاطبته أمس بمنطقة أبرق بشرق النيل الاحتفال الجماهيري على شرف بداية العمل في سفلتة طريق ( الشيخ الأمين – أبرق) بطول (٢٨) كلم :مهمة الفترة الانتقالية هي وضع الأساس لتمكين الدولة السودانية للتحول لدولة قانون وعدل ومساواة يسودها السلام والاستقرار الاقتصادي وتوفير الخدمات للمواطنين.

وأردف ان ثورة ديسمبر تشعرنا بمسئولية كبيرة تجاه المواطن فما لم تحقق أهدافها لن نكون جديرين بالبقاء في السلطة.

وطالب عضو المجلس السيادي الشركة المنفذة للطريق بالتخلي عن ممارسات الماضي والمتعلقة بعدم الالتزام .

بمواصفات تشييد الطرق وان تقدم انموذجا في الالتزام الاخلاقي بتشييد الطريق بمواصفات جيدة وتوظيف مال المسئولية الاجتماعية لصالح المواطن.

وكشف والي الخرطوم الفريق ركن أحمد عبدون عن تشييد اول محطة مياه نيلية بام دوم والتي ستوفر امدادات مياه لاجزاء واسعة من الريف وتنتج المحطة مائة الف متر مكعب في اليوم وستصل الى (٣٠٠) الف متر مكعب في مرحلتها النهائية وبذلك تصبح أكبر محطة نيلية في البلاد بتكلفة فاقت (٦٠) مليون دولار.

وتعهد الوالي وفقاً للجريدة، باستكمال الكهرباء والتعليم والصحة وتخطيط وتنظيم القرى وتم رصد ميزانية لهذا العمل مقدارها (١٨٥) مليون جنيه