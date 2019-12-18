مواطنو الحارة (60) يشكون انعدام الامن

التاريخ: 18-ديسمبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة اشتكى مواطنو الحارة 60 بمحلية دار السلام بامبدة من عدم استتباب الامن بالمحلية، وارجعوا ذلك الى انتشار مليشيات مسلحة بالعصي والسواطير تغزو المنطقة بصورة مخيفة، بجانب انتشار الخمور. Advertisements ووصفوا ذلك الامر وفقاً للجريدة بالمزعج لجهة ان انتشار المسلحين ومتعاطي الخمور اصبح مهدداً لحياة المواطنين وطالبواوزارة الداخلية بالتدخل لحمايتهم عبر زيادة انتشار مراكز الشرطة بالحارة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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