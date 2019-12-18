مصرع 15 شخصا في حادث مروري بطريق عطبرة- هيا

التاريخ: 18-ديسمبر-2019 فى : حوادث 6 مشاهدة لقى 15 شخصا مصرعهم في حادث مروري بطريق عطبرة – هيا بمنطقة الكسارة وأصيب اثنان باصابات متفاوتة. Advertisements وبجسب الجريدة، وقع الحادث نتيجة تصادم بين بوكس وشاحنة مما ادى الى مصرع 15 من راكب البوكس واصابة 2 نتيجة التخطي الخاطيء وقال شاهد عيان ان الحادث كان بسبب التخطى السريع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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