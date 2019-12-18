نجم في فيلم (ستموت في العشرين) ينفي تهديدات داعش بالقتل ويقول الفيلم دينياً لا غبار عليه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نفى الممثل السوداني النجم محمد احمد الشاعر احد ابطال الفيلم السوداني العالمي (ستموت في العشرين) نفى تلقيه تهديدات بالقتل من قبل ما يسمى بتنظيم داعش موضحا بان التهديد مجرد شائعة قائلا :(لم يرسل أحدا تهديدا ولم يقبض علي بدليل وجودي امامك ونفيي للتهديدات..او قد يكونوا ضلوا العنوان فتلك أكذوبة (وشائعة وادوها سوط).

واشار الشاعر الى ان الفيلم من الناحية الدينيةا فلا غبار يذكر عليه بل انه يحارب السالب وفيما يخص نقد الفيلم فانه أثار حافظة الكون باجمعه وحقق نجاحه رقما غينيسياً جديدا.