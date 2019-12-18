خطط لتطوير الاصماغ الطبيعية وحمايتها بولاية النيل الازرق

الخليج 365 :

كشفت إدارة الغابات بولاية النيل الازرق عن خطط لتنمية قطاع الصمغ العربي والاصماغ الأخرى من خلال برامج الزراعة و نثر البذور وتوفير التمويل لهذا القطاع.

وفي تصريح لـ(سونا) كشف المهندس سامي عثمان عن جانب الادوار التي تضطلع بها الإدارة وتتمثل في برنامج تنظيم منتجي الصمغ العربي بالولاية في شكل جمعيات تعاونية واتحادات تعاونية وربطهم مع منتجي الصمغ العربي بكافة ولايات الحزام بالسودان تحت مسمى الاتحاد التعاوني لجمعيات الصمغ العربي التعاوني وبرنامج تقشير حيازات منتجي الاصماغ بالولاية، وأضاف أن الحيازات بلغت (١١٠) حيازة .

و أشار المهندس سامي لتوزيع اكثر من (٤٠) طن بذور هشاب وطلح لنثرها عبر جمعيات منتجي الاصماغ بالولاية بجانب تفعيل برامج الحملات الإرشادية والتوعوية والتدريب وبرامج إعلامية ( مسموعة- مرئية) قبل كل موسم انتاج وتوظيف خدمات وامكانيات المنظمات المحلية والدولية للإسهام في تنمية قطاع الصمغ العربي..