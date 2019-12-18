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الخليج 365 :
قام بنك النيل السوداني مع شركة “أوراكل” الأمريكية للبرمجيات، اتفاقية لتوفير منصة مصرفية عبر الهواتف المحمولة .
وأعلنت مصادر أخبارية إن هذه الاتفاقية “دلالة على تحسن في علاقات السودان الاقتصادية مع الولايات المتحدة بعد سنوات من عقوبات قاسية”.
وبحسب بيان صادر الثلاثاء عن مجموعة “سي.تي.سي” السودانية، وهي شريك لأوراكل، فإن اتفاقية أوراكل هي أول تعاون أمريكي سوداني مهم خلال أكثر من عامين.
وصرحت السفارة الأمريكية في الخرطوم إن الاتفاقية “مثال على أن التغييرات التي حققها السودان ليست فقط في المجال السياسي، بل أيضا في الاقتصاد”.
ولفت السفارة في البيان إلى “المنصة من أوراكل لن تحسن الكفاءة والالتزام لبنك النيل فحسب، لكن ستساعد على جعل الإقراض للشركات الصغيرة والعملاء بالمناطق الريفية أرخص وأكثر تركيزا”.
وأعلن مصرفي سوداني إن ممارسة أنشطة الأعمال دون الوصول إلى برمجيات أوراكل كانت مصدر إزعاج كبير، وإن شركة البرمجيات امتنعت مؤخرا عن العمل مع بنكه خشية انتهاك العقوبات.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد سنوات من العقوبات.. بنك سوداني يوقع اتفاقية مع شركة أمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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