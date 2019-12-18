مهاجم كونغولى يعلن قرب انضمامه إلى الهلال السوداني

الخليج 365 :

أعلن الكونغولي جونيور مابوكو، مهاجم فريق الشرطة العراقي، عن قرب انضمامه إلى لصفوف الهلال السوداني، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقال مابوكو، في مقطع فيديو قصير، إنه سيكون قريبًا في السودان من أجل الانضمام لفريق الهلال.

ويطمح فريق الهلال، لتدعيم صفوفه، خلال الفترة المقبلة، في سعيه لتحقيق نتائج طيبة، على الصعيدين المحلي والقاري.

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وسبق للمهاجم الكنغولي، البالغ من العمر 29 عامًا، أن لعب لأندية بيروي ستارا زاجورا البلغاري، وبانديرما سبور التركي، وليفسكي صوفيا البلغاري، شيجياتشوانغ إيفر برايت الصيني، دوناريا كالاراسي الروماني.

ولعب مابوكو، من قبل لصفوف وادي دجلة، خلال موسم 2015-2016، حيث شارك معه في 25 مباراة (في كافة المنافسات)، سجل خلالها 4 أهداف.

وانضم مابوكو، إلى صفوف الشرطة العراقي، في أغسطس الماضي، قادمًا من دوناريا كالاراسي الروماني، في صفقة انتقال حر.

ويحتل الهلال المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط، متفوقًا على الأهلي الذي جاء بالمركز الثالث. بينما يتصدر النجم الساحلي، المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط.