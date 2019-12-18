طلبيات مجهولة تقفز بأسعار الدولار في السوق السوداء بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تسببت طلبيات مجهولة المصدر وردت للسوق الموازي (السوق السوداء) للعملات الاجنبية، فى اتساع الفرق بين السعر الرسمي والموازي. وأبلغ أحد التجار (الانتباهة أون لاين) بأن طلبيات مفاجئة مجهولة المصدر وردت للسوق تسببت في رفع سعر الدولار إلى (٨٩) جنيهاً لسعر البيع و(٨٨) جنيهاً للشراء، واليورو (٩٥) جنيهاً للبيع و(٩٤.٥٠٠) جنيهاً للشراء، والدرهم الإماراتي (٢٦) جنيهاً للبيع في مقابل (٢٥) للشراء، والريال السعودي (٢٤.٥٠٠) جنيهاً للبيع و(٢٣.٥٠٠) جنيهاً للشراء.

وبلغ سعر الدولار بحسب أسعار الصرافات وبنك السودان المركزي (٤٥.٢٢) جنيهاً للبيع و(٤٥) جنيهاً للشراء، واليورو (٥٠.٤٢) جنيهاً للبيع و(٥٠.١٧) للشراء والدرهم الإماراتي (١٢.٣١) للبيع، و(١٢.٢٥) جنيهاً للشراء، والريال السعودي (١٢.٠٥) جنيهاً للبيع و(١١.٩٩) جنيهاً للشراء.