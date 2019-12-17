بالفيديو: وفاة مسافر سوداني على متن طائرة إثيوبية إثر تسرب غاز داخل الطائرة

التاريخ: 17-ديسمبر-2019
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في حادثة غريبة من نوعها توفي مسافر سوداني على متن الطائرة الإثيوبية (boing 737 ) التي كان مجدولاً لها للإقلاع من مطار أديس أبابا إلى الخرطوم وذلك إثر تسرب غاز داخل الطائرة وتم إخلاء جميع الركاب من الطائرة.
وتواجد المسافرين داخل صالة المطار للكشف الطبي إذ تتخوف سلطات المطار الإثيوبية من حدوث حالات وفاة أخرى نتيجة استنشاق الغاز.
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
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