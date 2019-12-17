بالفيديو: وفاة مسافر سوداني على متن طائرة إثيوبية إثر تسرب غاز داخل الطائرة

التاريخ: 17-ديسمبر-2019 فى : حوادث 191 مشاهدة في حادثة غريبة من نوعها توفي مسافر سوداني على متن الطائرة الإثيوبية (boing 737 ) التي كان مجدولاً لها للإقلاع من مطار أديس أبابا إلى الخرطوم وذلك إثر تسرب غاز داخل الطائرة وتم إخلاء جميع الركاب من الطائرة. Advertisements وتواجد المسافرين داخل صالة المطار للكشف الطبي إذ تتخوف سلطات المطار الإثيوبية من حدوث حالات وفاة أخرى نتيجة استنشاق الغاز. الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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