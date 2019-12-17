شاهد بالفيديو: مهاجم الهلال الدبابة البشرية (أنا قادم من أجل الهلال) إنتظروني

التاريخ: 17-ديسمبر-2019 فى : رياضة 27 مشاهدة إنتشر فيديو على مواقع التواصل للاعب الهلال الجديد الكنغولي جونيور مابوكو اللاعب السابق للشرطة العراقي ووداي دجلة المصري وتحدث اللاعب باللغة الإنجليزية قائلا: (iam jenyor maboko son son son in alhilal sudanl) ويعني أنه قادم إلى السودان من أجل فريق الهلال. Advertisements الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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