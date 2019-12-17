ميسي: أحب اللعب في البرنابيو وهازارد لا يمكنه تعويض رونالدو

اعترف ليونيل ميسي بتفضيله اللعب على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو الخاص بريال مدريد بشكل أكبر من ملعب برشلونة كامب نو.

يقول ميسي في مقابلة مع يومية “ماركا” الإسبانية إن اللعب على أرض ريال مدريد يجعل المباراة مفتوحة من الجانبين وهذا من شأنه أن يمنح برشلونة ميزة اللعب والمبادرة بالهجوم.

وعلل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا الأمر بأن ريال مدريد سيكون مجبرًا على الهجوم بسبب وجوده بين جماهيره وأرضية ملعبه. بينما في كامب نو سيركن إلى الدفاع وتعقيد المباراة.

تأتي تصريحات اللاعب قبل يوم واحد من مباراة الكلاسيكو المنتظرة بين برشلونة وريال مدريد على أرضية ملعب كامب نو سهرة الأربعاء.

“عندما نلعب في برنابيو تتولد الكثير من المساحات ويهاجمون بضراوة كونهم أصحاب الأرض ويلعبون أمام جماهيرهم”، هكذا بدأ ميسي الحديث.

وأكمل ” في كامب نو تلعب نوعًا آخرًا من المباريات، حيث يركنون إلى الدفاع ويكونون أقرب إلى بعضهم البعض ويعتمدون على الهجمة المرتدة لوجود لاعبين يتميزون بالسرعة في هجومهم، في برنابيو نلعب 90 دقيقة متساوون في الحظوظ، أما هنا (كامب نو) فالمباريات معقدة ومغلقة”.

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ووبحسب موقع (يورو سبورت) أضاف قائد برشلونة عن تعرض زيدان للانتقادات رغم إنجازاته مع النادي.. “إنه لأمر مدهش، لكن الذين يعرفون كرة القدم منذ فترة طويلة وهؤلاء الذين يلعبون للأندية الكبرى يعرفون أن هذا أمر طبيعي، اللاعبون والمدربون في الأندية العريقة يعيشون تحت دائرة الضوء وفي ضغط دائم”.

“ينسى الناس سريعًا الإنجازات التي حققتها في الماضي ويطالبون بالعديد منها يوميًا، يعلم زيدان أن بطولات دوري الابطال الثلاث التي فاز بها لا تهم الآن وسيطالبه المشجعون (بالبطولات) كما طالبوه في أول يوم له بالنادي”.

عن قدرة هازارد على تعويض رونالدو.. قال ميسي: “يتميز هازارد بالجودة الكبيرة، يمكنه خلخلة أي دفاعات، لكن اعتقد أنه مختلف عن رونالدو بشخصية مختلفة كذلك، من الصعب للغاية أن يحل أحدهم بدلًا من رونالدو، لكن هازارد لاعب رائع أيضًا”.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)