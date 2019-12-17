القبض على متهمين بسرقة حديد من مصنع أسمنت بنهر النيل

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تمكنت شرطة ولاية نهر النيل من كشف غموض سرقة عدد (98) برميلاً من الحديد تحتوي على (بلي حديد)، وتقدر قيمة المسروقات بنحو (12) مليون جنيه.

وألقت الشرطة بحسب آخر لحظة – القبض على عدد من المتهمين، وذلك إثر بلاغ كانت قد تلقته شرطة قسم كدباس بمحلية بربر من الشاكي وهو مدير مصنع التكامل للأسمنت، أفاد في ملخص بلاغه بأن مجهولين تمكنوا من سرقة عدد (98) من الحديد يخص المصنع، وعلى ضوء البلاغ تم تكثيف البحث من قبل أتيام المباحث وبمتابعة تحت إشراف العميد شرطة أباذر موسى بخيت مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية نهر النيل، تم القبض على أربعة متهمين وعثرت الشرطة على المسروقات موزعة داخل منازلهم، واستردت مبالغ كانت بطرف المتهمين، وجاري التحقيق للاسترداد بقية المسروقات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)