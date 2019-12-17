تاور: السلام والاستقرار الاقتصادي يمثلان أولوية خلال الفترة الانتقالية

أكد بروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي أن تحقيق السلام والاستقرار الاقتصادي ووضع الأساس السليم للتحول الديمقراطي ودولة القانون والحقوق وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين تأتي في مقدمة أولويات الفترة الانتقالية.

وأوضح سيادته لدى مخاطبته اليوم الاحتفال بتوقيع عقد تنفيذ وتدشين العمل في طريق الشيخ الأمين – ابرق الشيخ طه، بمنطقة شرق النيل، بحضور والي ولاية الخرطوم الفريق الركن احمد عابدون حماد والنائب الثاني لقوات الدعم السريع الفريق عبدالرحيم حمدان دقلو ووزير البنى التحتية والنقل هاشم الطاهر ومعتمد محلية شرق النيل اللواء معاش عبدالمحسن حسين، اوضح ان الاحتفال يتزامن مع احياء الذكرى الاولى لثورة ديسمبر المجيدة التي قدم خلالها العديد من التضحيات التي اسهمت في ازالة اعتي دكتاتوريات الفساد والاستبداد في المنطقة.

واشار د . تاور إلى أهمية تلبية احتياجات وطموحات منطقة شرق النيل، التي قال انها تميزت بعبقرية الطرق الصوفية ومشائخ اهل التقابة الذين ظلوا لمئات السنين يغرسون قيم وتعاليم الدين في النفوس ويرفدون المجتمع باجيال متزنة ومتوازنة.

وثمن تاور جهود النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو خلال زيارته للمنطقة مؤخرا، التي تلمس خلالها أحوال المواطنين وساهم في تنفيذ مشروعات حيوية بما فيها مشروع طريق الشيخ الأمين – ابرق الشيخ طه. ونوه الى اهمية قيام الشركة المنفذة بمسؤوليتها المجتمعية بتقديم الخدمات بشفافية لمواطني المنطقة.

من جانبه أكد والي ولاية الخرطوم الفريق الركن احمد عابدون حماد بحسب سونا – أن حكومته تبذل جهوداً كبيرة لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين بتقديم الخدمات الأساسية لهم من صحة وتعليم.

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ووجه الوالي بدعم مشاريع الصحة والتعليم وتكملة اجلاس طلاب مدارس الأساس بشرق النيل وتأهيل مركز صحي ابرق وتزويده بغرفة ولادة متكاملة.

وابان عابدون أن طريق الشيخ الأمين – ابرق الشيخ طه كان حلما ظل يراود اهل ابرق لفتره طويلة ليصبح الآن واقعا معاشا.

ويعتبر الطريق احد الطرق الرئيسية التي تربط ثلاثة ولايات هي الخرطوم والقضارف وكسلا، بجانب ربط العاصمة بقرى شرق النيل .

وقد وقع على العقد وزير البنى التحتية والمواصلات المهندس الصافي احمد ادم انابة عن حكومة ولاية الخرطوم وعن شركة الترحال المنفذة مديرها العام.

كما تم تكريم البروفيسور صديق تاور ووالي الخرطوم وعدد من المساهمين في المشروع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)