ورش تطوير الإعلام تختتم أعمالها وتنتقل للولايات

اختتمت عصر اليوم الثلاثاء بوزارة الإعلام ورش تطوير الإعلام التي نظمتها وزارة الإعلام بالتعاون مع منظمة اليونسكو وهدفت لمراجعة سياسات وقوانين الإعلام ، ووضع خارطة طريق لتطوير قطاع الإعلام بالسودان خلال الفترة الانتقالية.

وقال خبير اليونسكو استيف بيكلي إن الورشة التي عقدت اليوم هي خاتمة خمس ورش بدأت في الرابع من نوفمبر الماضي بورشة عقدت في فندق القراند هوليداي “الفندق الكبير ”.

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وذكر بحسب سونا – انه سيقوم بصياغة توصيات هذه الورش التي شارك فيها خبراء في مجالات الاعلام والاتصالات والقانون لتقديمها لوزير الاعلام والوكيل الاول لوزارة الاعلام ، ومن ثم ستنتقل هذه الورش للولايات لمناقشة قضايا قطاع الاعلام هناك ، ثم تعقد ورشة ختامية بالخرطوم في اوائل فبراير القادم لصياغة التوصيات الختامية.

والجدير بالذكر أن الورشة التي عقدت اليوم تناولت تعدد وتنوع وسائل الإعلام وفق سياق اقتصادي يكفل تكافؤ الفرص، وشفافية الملكية .

وانقسم المشاركون في الورشة لثلاث مجموعات ناقشت التكتلات الاعلامية ، وتركيز الملكية ودعم انشاء مزيج متنوع من وسائل الاعلام العام والخاص والمجتمعي، واصدار التراخيص والبث وتخصيص الطيف الترددي، والنظم الضريبية على وسائل الاعلام وتنظيم المشروعات التجارية والدعاية والاعلان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)