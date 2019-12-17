شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أوقف هلال الفاشر سلسلة انتصارات حي العرب وحقق عليه الفوز بهدف هشام سليمان في المباراة التي جرت على ملعب النقعة عصر اليوم الثلاثاء ليقفز الخيالة للنقطة (12) فيما توقف رصيد السوكرتا عند (27) نقطة وأكمل الفريق مبارياته في القسم الأول من الموسم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هلال الفاشر يوقف انتفاضة السوكرتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.