وزارة “المالية” تنظر في مبادرات القطاع الخاص لخفض سعر الدولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت وزارة المالية الثلاثاء، استعدادها للنظر في كافة مبادرات القطاع الخاص التي تعزز جهود الحكومة لتوفير موارد نقد أجنبي، ترفد احتياطي البلاد من العملات ما يسهم في تثبيت الاقتصاد، ومن ثم تخفيض سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني.

وأعلن د.إبراهيم أحمد البدوي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ترحيب الوزارة بدراسة أي مبادرة تأتي من القطاع الخاص تستهدف توفير موارد النقد الأجنبي.

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وقال إن ذلك يسهم في استدامة استقرار سعر الصرف ويعزز جهود الدولة في توفير مدخلات الإنتاج واستيراد السلع الرأسمالية والاستراتيجية.

وأكد الوزير- في تصريح صحفي، أن فرص التنافس مفتوحة للقطاع الخاص دون أي استثناء أو تمييز لتقديم المبادرات لرفد خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، داعياً رجال الأعمال والشركات الخاصة للاقتداء بشركة الفاخر للأعمال المتقدمة – الخرطوم التي تقدمت بمبادرة لشراء وتصدير الذهب بغرض تثبيت وتخفيض سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

والاستفادة من حصيلة الصادر في توفير السلع الاستراتيجية، وأي سلع أخرى توافق حاجة البلاد