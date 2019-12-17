الفنانة هدي عربي مبسوطة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
عبرت الفنان هدى عربي في احدى المجموعات المتخصصة بـ الذهب” في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن اعجابها بذهبها، الذي على شكل “صفقة” وكتبت قائلة: “تعملو النفسيات حبيت اشارك بصفقتي العاجباني”
وحظيت صورة الفنان هدى وصفقتها باعجاب الكثير من السيدات والفتيات، الا ان البعض منهم اتجه الى تعريف هدى بان هذه ليست صفقة وانما هي “ريشة” الا ان هدى في نهاية الامر شكرت الجميع ودعت لهم بالزيادة.
وبحسب آخر لحظة، ان المجموعة مختصة بـ “الذهب” ومعرفة اسعاره بصورة يومية.. الى جانب سعر الكسر وفيه ايضا تتبادل السيدات صور حلي الذهب الموجودة لديهن، والتي يطغى عليها خاتم الجنيه “وكرسي جابر” وبعض التشكيلات الاخرى الحديثة.
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