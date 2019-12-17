عطلة عيد الميلاد المجيد الاربعاء القادم

شهاب محمد - الخرطوم - اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء ان عطلة عيد الميلاد المجيد للطوائف الغربية ستكون خلال الفترة من يوم الثلاثاء 2019/12/24م وحتى الخميس 2019/12/26م، على ان يكون يوم الاربعاء الموافق 2019/12/25م عطلة رسمية في جميع انحاء البلاد بهذه المناسبة .

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