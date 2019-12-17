أمين حسن عمر: مستعد للاعتذار عن أي خطأ حقيقي خلال الفترة الماضية.. و البشير يتحمل مسؤولية سقوط النظام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال القيادي بالمؤتمر الوطني المحلول د. أمين حسن عمر، إن الحزب لم يعد منصة جاذبة ومؤثرة، وإن الساحة السياسية تحتاج لمنصة جاذبة وهو لم يعد كذلك، وأضاف في حوار مع صحيفة (التغيير الالكترونية)، إذا كانت هناك مجموعة تستطيع أن تصنع من المؤتمر الوطني حزباً قادراً وفعالاً ومؤثراً سنكون من السعداء، في قت أكد أنه غير نادم على انقلاب الإنقاذ، وقال أحمل البشير المسؤولية الأكبر في ما حدث، وأبدى عمر استعداده للاعتذار عن أي خطأ حقيقي خلال الفترة الماضية، قائلاً (الاعتذار والمراجعة أدب ديني، والتجربة فيها الصواب وفيها الخطأ، ونحن سنعتذر عن الخطأ ومن ارتكب خطأ فردياً أو شخصياً عليه أن يتعذر وإن كان خطأ جماعياً سنعتذر عنه جماعة).

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