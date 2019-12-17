مجذوب اونسة يغني للغلابى في عيد الثورة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : دخل الفنان مجذوب اونسة في بروفات متواصلة بدار الفنانين بام درمان استعداداً للمشاركةفي احتفال الفنانين بذكرى الاستقال والثورة المجيدة في نهاية العام الجاري،وسيقدم مجذوب في الاحتفال بحسب آخر لحظة مجموعة من الاغنيات الوطنية الجديدة، التي تجمعه بكبار الشعراء والملحنين بالاضافة الى اغنيته “الغلابى” التي منع من ترديدها في فترة النظام السابق.

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