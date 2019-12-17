محمد عبد الرحمن يظهر في تدريبات المريخ

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
“20” لاعبًا في تدريب المريخ استعدادًا للأهلي شندي في بطولة الممتاز.
ظهر لاعب المريخ محمد عبد الرحمن في تدريب الفريق الذي أداه اليوم”الثلاثاء”، تأهبًا لمباراته المرتقبة أمام الأهلي شندي في بطولة الدوري الممتاز.
وتعافى اللاعب من الإصابة التي تعرّض لها، بعدما أخضع إلى برنامج تأهيلي كامل في قطر مؤخرًا.
ولم يجدّد النجم الشهير بـ”الغربال” عقده مع ناديه حتى اللحظة، بعد تقديم عرضًا ماليًا بلغ”150″ ألف دولار، مفضلاً خوض تجربة احترافية خارجية.
وشارك في تدريب المريخ اليوم اللاعب صلاح نمر الذي عاد بصورة طبيعية من إصابة حرمته من الظهور في مباراة الفريق السابقة أمام الأمل عطبرة.
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