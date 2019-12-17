رسمياً..هيثم مصطفي يترك تدريب الهلال

الخليج 365 :

قبل تسلّم المصري حمادة صدقي مهمته رسميًا في الهلال هيثم مصطفى يترك منصبه.

دفع المدرب المكلّف للهلال الخرطوم هيثم مصطفى باستقالته رسميًا من تدريب الهلال اليوم”الثلاثاء” على نحوٍ مفاجئ ودون الكشف عن الأسباب.

وكان هيثم مصطفى قد أخطر اللاعب بمغادرته خلال ساعاتٍ منصبه،لعدم رغبته العمل مساعدًا في الجهاز الفني الجديد.

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وتسلّم المدرب الشهير بـ”البرنس” خلفًا لصلاح أحمد آدم في أعقاب مغادرته بالإقالة.

ونجح هيثم في قيادة الهلال إلى تحقيق الفوز في جولتين بالدوري الممتاز أمام الشرطة القضارف وهلال الأبيض.

وأوكّل الهلال مهمة الإشراف فنيًا للمدرب المصري حمادة صدقي الذي وصل البلاد”الأثنين”.