(نيولوك) غريب للإعلامية لوشي المبارك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نشرت الاعلامية السودانية آلاء المبارك (لوشي) فيديو قصير لا يتعدى الثواني على صفحتها الشخصية على انستغرام. وظهرت لوشي في الفيديو بـ (نيولوك) غريب بعد أن صبغت شعرها باللون الباستيل المضئ موضة صبغات الشعر لـ 2019م وقامت بتصفيف شعرها بالتسريحة الجديدة. واعتمدت لوشي على اظهار شعرها المسدل، مع مكياج خفيف وهادئ. وكانت اغلب التعليقات بأن اللوك الاول أحلى حيث قالت أحد المتابعات: (الاسود يليق بك). وقالت أخرى: (الاسود أحلى عليك).

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