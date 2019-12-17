تهديدات جديدة من الكاف لمجلس إدارة نادي الهلال

الخليج 365 :

تحصل(الموقع) علي نسخه من خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف الذي أرسله الي نادي الهلال بخصوص ملاحظاته عن ملعب النادي الذي يطلق عليه الجوهرة الزرقاء، وطالب الكاف مجددا ضرورة حسم التعديلات قبل مباراة النجم الساحلي في أمدرمان والا،سيكون هناك قرار بتحويل المباراة إلى خارج السودان وجاءت اولي ملاحظات الكاف بأن يتم تحسين الإضاءة بالصورة الكافية وحدد 1200لوكس لكي تغطي كل أجزاء الملعب، وطالب الكاف بتركيب عدد 6 سارية اعلام من الناحية الشرقية وتوفير غرفة مراقبة بالاستاد وان يتم عمل نظام

اضاءه الطواريء حال انقطاع التيار الكهربائي في اي جزء من الملعب وان يتم تزويد المصورين خلف المرمي بشبكة انترنت ومقابس كهرباء وقال خطاب الكاف ام الاستاد غير مزود بتسهيلات للجمهور فيما يتعلق بالمرطبات والوجبات وان المراحيض غير نظيفه ويجب أن تكون معقمه ومزوده بالمياة الكافيه وان تكون مخصصة للرجال والنساء