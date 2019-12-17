البوشي تقف على العمل بالإستاد الأولمبي بمدينة سنجة

استقبل والي سنار المكلف اللواء ركن محمد عثمان ووزير البنى التحتية والتنمية العمرانية مهندس طارق سعيد؛ استقبل وزير الشباب والرياضة الاتحادي الأستاذة ولاء البوشي عند مدخل سنجة؛ بعد عودتها من ولاية النيل الأزرق، ووقفت على الوضع الراهن للاستاد الأولمبي بمدينة سنجة ومراحل التشييد التي توقف عندها.

Advertisements

من جانبه؛ أطلع طارق وزيرة الشباب والرياضة عن بدايات العمل بالاستاد والشكل التصميمي والسعة الاستيعابية له والشركة المنفذة والمراحل التي توقف فيها.

وأوصت الوزيرة بحسب سنونا – بضرورة المحافظة على حرم الاستاد وعدم التعدي على أراضيه . وأكدت على دعمها لتكملة الاستاد الأولمبي وكل البنى التحتية للرياضة والشباب بسنار.

الخرطوم أخبار الخليج 365)